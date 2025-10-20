https://news.day.az/world/1789506.html Эквадорская артиллерия открыла огонь по позициям колумбийского картеля - ВИДЕО Артиллерийский корпус Эквадорской армии осуществляет обстрел позиций картеля "Лос-Лобос" в провинции Имбабура. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Огонь велся из реактивных систем залпового огня, район находится вблизи границы с Колумбией. Представляем вашему вниманию данное видео:
