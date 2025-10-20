Эквадорская артиллерия открыла огонь по позициям колумбийского картеля

Артиллерийский корпус Эквадорской армии осуществляет обстрел позиций картеля "Лос-Лобос" в провинции Имбабура.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Огонь велся из реактивных систем залпового огня, район находится вблизи границы с Колумбией.

