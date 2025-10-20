https://news.day.az/world/1789382.html

Золото подорожало

Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX повысилась на 42,7 доллара и достигла отметки 4 256 долларов. Как сообщает Day.Az, серебро подорожало на 0,41 доллара - до 50,51 доллара за тройскую унцию.