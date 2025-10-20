Azərbaycanın daha 5 boksçusu Avropa çempionatında 1/4 finala vəsiqə qazanıb
Monteneqronun Budva şəhərində boks üzrə U-15 Avropa çempionatı davam edir.
Azərbaycan Boks Federasiyasından Trend-ə bildirilib ki, 32 ölkədən 369 idmançının qatıldığı yarışın ikinci günündə milli komandanın daha 5 üzvü 1/4 finala vəsiqə qazanıb.
Babək Abdullayev (40 kiloqram) 1/8 finalda Unai Lopes Kasalı (İspaniya) 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) hesabı ilə məğlub edib. O, növbəti qarşılaşmasında Etan Munronu (Şotlandiya) sınağa çəkəcək.
Onur Qurbanov (42 kiloqram) Mikolaj Rondosdan (Polşa) güclü olub - 4:1 (30:27, 30:27, 30:27, 28:29, 30:27). Boksçu 1/4 finalda Arkan Zoubi (İsrail) ilə gücünü yoxlayacaq.
Vaqif Məhəmmədli (44 kiloqram) də rinqdən qalib ayrılıb. O, Kristian Varadi (Macarıstan) ilə döyüşü aktivinə yazıb. Təmsilçimiz 1/4 finalda Tomas Katanaçla (İngiltərə) münasibətinə aydınlıq gətirəcək.
Elcan Musazadə (50 kiloqram) Avropa çempionatında ikinci qələbəsini rəsmiləşdirib. Milli üzvü bu dəfə Vladimir Xvistanidən (Gürcüstan) güclü olub - 5:0 (30:27, 29:28, 30:27, 30:27, 30:27). O, yarımfinala gedən yolda Tobais Viçeniklə (Çexiya) üz-üzə gələcək.
Amid Ələkbərov (60 kiloqram) isə vaxtından əvvəl görüşü xeyrinə bitirib. O, Maksim Stetsə (Estoniya) ikinci raundda tam üstünlüklə qalib gəlib. Ələkbərov 1/4 finalda İsmayıl İsmayılovla (Ukrayna) qüvvəsini sınayacaq.
Qeyd edək ki, Avropa çempionatına oktyabrın 25-də yekun vurulacaq.
