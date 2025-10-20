Экстренно севший в Пулково самолет AZAL проходил полное техобслуживание

Как сообщалось ранее, 20 октября 2025 года самолет Airbus A320 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс J2-020 по маршруту Санкт-Петербург - Баку, вернулся в аэропорт вылета и совершил экстренную посадку в Пулково.

Как передает Day.Az со ссылкой на AZAL, пассажирский самолёт типа Airbus A320, входящий в парк AZAL, с момента ввода в эксплуатацию регулярно проходит полное техническое обслуживание и на момент вылета из Санкт-Петербурга находился в полностью исправном техническом состоянии.

Отмечается, что в сентябре 2025 года воздушное судно прошло полное плановое техническое обслуживание (типа A-check) в соответствии с требованиями производителя и внутренними процедурами авиакомпании.

"Опытные пилоты AZAL действовали в строгом соответствии с внутренними правилами авиакомпании и международными авиационными процедурами. Благодаря профессиональным действиям пилотов все потенциальные риски, возникшие во время полета, были сведены к минимуму, а безопасность пассажиров и полета обеспечена на максимально высоком уровне", - отметили в авиакомпании.

Ранее мы сообщали, что самолет ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), следовавший в Баку, вернулся и совершил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга, посадка прошла благополучно, пострадавших нет.