Германия расширит парк истребителей F-35

Министр обороны Германии Борис Писториус планирует закупить дополнительно 15 истребителей F-35 американского производства.

Как передает Day.Az, об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на документы ведомства.

По его данным, стоимость 15 истребителей, производимых американской компанией Lockheed Martin, составит около 2,5 млрд евро ($2,9 млрд).

Бундесвер к настоящему моменту заказал 35 моделей этого истребителя, первые из них должны поступить в ВВС в 2027 году. F-35 заменит устаревшие Tornado.

Обновление парка истребителей имеет стратегическое значение, поскольку F-35 также предназначены для обеспечения так называемого ядерного обмена в будущем. В случае чрезвычайной ситуации F-35, как и Tornado, будут использоваться для доставки ядерного оружия США, хранящегося в Германии, к целям.

С точки зрения ВВС, закупка дополнительных истребителей F-35 крайне важна. Специалисты в области безопасности заявляют, что только расширение парка самолетов позволит Бундесверу соответствовать новым требованиям НАТО.