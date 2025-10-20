«Джеймс Уэбб» подтвердил масштабный взрыв в глубинах Вселенной

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" подтвердил самый мощный в истории космический взрыв.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, во время гамма-всплеска источник за считанные доли секунды выделяет энергию, которую Солнце вырабатывает всю свою жизнь. Однако всплеск GRB 250702B оказался в 10 тысяч раз ярче и намного продолжительнее всех подобных событий.

Учитывая огромные размеры Вселенной, неудивительно, что космос до сих пор хранит множество тайн. Недавно астрономы обнаружили невиданный ранее вид космического взрыва, который ставит под сомнение наши представления о том, как умирают звезды.

В статье, доступной на сервере препринтов arXiv, ученые сообщают о самом длинном гамма-всплеске (Gamma-Ray Burst, GRB), когда-либо зарегистрированном. Это уникальное событие было зафиксировано телескопом NASA "Ферми" 2 июля 2025 года и получило название GRB 250702B. Спустя 2,8 секунды был зарегистрирован второй выброс гамма-излучения - его обозначили как GBR 250702D. Еще через 11,4 секунды последовал третий "удар" - GBR 250702E. Как видим, из последовательности выпали подразумеваемые многократностью события индексы с литерами A и C.

Гамма-всплески - это самые мощные и разрушительные взрывы во Вселенной, которые обычно длятся от нескольких миллисекунд до нескольких минут. Они происходят, когда ядро массивной звезды коллапсирует в черную дыру или когда сливаются два компактных сверплотных объекта, таких как черные дыры или нейтронные звезды. Гамма-всплески невероятно ярки в своем диапазоне и могут на короткое время затмить целые галактики.

Гамма-лучи распространяются в противоположные стороны узкими пучками. Однако GRB 250702B повел себя необычно - он вспыхнул не однократно, а проявился как минимум трижды и сохранял светимость в течение всего календарного дня. Обычные космические взрывы происходят только один раз - нельзя взорвать звезду трижды. Чтобы выяснить это, астрономам нужно было определить расстояние до источника и его красное смещение, что помогло бы им рассчитать его мощность и сузить круг возможных причин. Команда использовала мощный космический телескоп "Джеймс Уэбб", чтобы определить расстояние до источника излучения.

Авторы исследования предполагают, что всплеск GRB 250702B был вызван либо неизвестной формой коллапса звезды, либо черной дырой, поглотившей небольшую звезду. По мере ее предсмертного обращения вокруг черной дыры и происходили периодические всплески гамма-излучения.