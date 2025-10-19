Сахиба Гафарова встретилась с генеральным секретарём МПС

Находящаяся в городе Женева Швейцарской Конфедерации спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась на полях 151-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС) с генеральным секретарём организации Мартином Чунгонгом, передает Day.Az.

На встрече обсуждались вопросы текущего и будущего сотрудничества между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Межпарламентским Союзом. Стороны с удовлетворением вспомнили свои предыдущие встречи и отметили существенный вклад таких контактов в развитие связей с организацией и между нашими странами.

Во время беседы подчёркивалось, что подобные мероприятия служат важными и выгодными площадками с точки зрения обсуждения важнейших международных вопросов. Была подчёркнута весомая роль МПС в деле углубления сотрудничества между государствами-участниками организации.

На встрече также с похвалой отозвались о деятельности Парламентской Сети Движения Неприсоединения, учреждённой по инициативе Президента Ильхама Алиева, и были высоко оценены достижения в области институционального развития и повышения международной репутации организации под председательством Милли Меджлиса Азербайджана.