Как матерщинная оппозиция" ведет информационную войну против Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Против Азербайджана ведется конкретная, хорошо финансируемая информационная война. И, что особенно печально, на передовой этой войны находятся... азербайджанцы. Речь идет о представителях так называемой "матерщинной оппозиции". Осевшие в разных странах Европы молодые люди, интеллектуальный уровень и воспитание которых находятся на максимально низком уровне, многие годы специализируются на написании откровенно фейковых новостей на самые обсуждаемые в нашей стране темы.

Специализируются на этом они уже несколько лет. Просто изначально это были до примитивизма лживые тексты, содержавшие потоки нецензурной лексики, направленные против первых лиц нашего государства, а также против политиков и общественных деятелей разного калибра. Эта стратегия потерпела фиаско, прежде всего после того, как Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность в результате победы в 44-дневной войне 2020 года и по итогам однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе в сентябре 2023 года.

Дело в том, что слишком уж очевидным стал антинациональный характер деятельности "матерщинной оппозиции", члены которой предрекали военное поражение Азербайджана, безостановочно лгали о сути и характере боёв в ходе Освободительной войны. Торжество международного права и справедливости стало для них огромной личной трагедией. Ибо бесспорным фактом стало то, что стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева является поразительно эффективной и способной преодолевать сопротивление не только Армении и мирового армянства, но и сил, которые их поддерживали. А таковые были, есть и будут во многих ведущих странах мира.

В этих условиях у кураторов "матерщинной оппозиции" появилась потребность в смене тактики. Тема причин и последствий армяно-азербайджанского конфликта, как заранее проигрышная в качестве инструмента манипуляции, была практически полностью исключена из оборота. Основной упор был сделан на социально-экономических проблемах и на откровенно извращённой, спекулятивной трактовке многих резонансных событий внутри Азербайджана.

При этом членами "матерщинной оппозиции" на вооружение всё активнее берутся новые средства массовой дезинформации. В частности, активно используются искусственный интеллект и социальные сети - Facebook и TikTok. Создаётся огромное число аккаунтов, порой принадлежащих одной и той же группе лиц, посредством которых тиражируются всё новые и новые партии фейковой информации.

Расчёт здесь сделан на массовость. Ложь и дезинформация льются беспрерывным потоком, и рядовому обывателю практически невозможно отгородиться от неё. Особенно в случаях, когда приводятся ссылки на "информационные сайты", которых в реальности не существует, но на которые ссылаются распространители фейков. Сейчас они активизировались на фоне самого громкого и обсуждаемого события в стране - Сабаильский районный суд Баку избрал меру пресечения в отношении бывшего руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Рамиза Мехтиева в виде домашнего ареста сроком на четыре месяца.

Напомню, что Р. Мехтиев привлечен к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления. Он обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Окончательного приговора по данному резонансному делу еще нет. При этом уже есть пример того, как былые высокие должности не гарантируют никому пожизненной индульгенции. Соответственно, если бы на этот факт указывали представители правящей партии, то в их словах было бы куда больше резона, чем в радостных воплях представителей "матерщинной оппозиции".

Но они, как показала практика, решили использовать "дело Рамиза Мехтиева" для очередного витка примитивных манипуляций и тиражирования откровенно фейковых заявлений. Под удар, из того, что увидел лично я, попали многие депутаты Милли Меджлиса. В частности, председатель правления Центра социальных исследований Азербайджана Захид Орудж и депутат парламента Гюнай Агамалы.

Авторы фейковых новостей приписали З. Оруджу извинения перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за прежние отношения главы ЦСИ с Р. Мехтиевым. А Г. Агамалы приписали заявление о том, что Р. Мехтиев через доверенных лиц якобы организовывал скрытую съёмку женщин-депутатов парламента в отечественных отелях.

Понятно, что ответственные журналисты обязаны перепроверять любую информацию. Но надо признать, что в ситуации, когда поток лжи льется столь обильно и безостановочно, когда столь активно задействуются соцсети для тиражирования продукции представителей "матерщинной оппозиции", соблюдать информационную гигиену становится всё сложнее. Именно на это и рассчитывают те, кто давно ведут информационную войну против Азербайджана.

В условиях, когда даже опытные представители СМИ порой с трудом отличают ложь от правды, рядовым обывателям сделать это становится еще труднее. Отсюда - перепосты плодов фантазии и антигосударственной деятельности представителей "матерщинной оппозиции". Отсюда же- лайки под их текстами и видео, распространяемыми с множества специально созданных аккаунтов в соцсетях.

И тут стоит отметить, что создание фейковых новостей и их озвучивание - это две разные вещи. В первом случае нужен интеллект и умение выдать за правду искусственно созданную ложь. Во втором случае - нужно всего лишь озвучить её. Представителям "матерщинной оппозиции" доверено озвучивание лжи и дезинформации, а вот их придумывание поручено внешним силам - кураторам всех этих "глашатаев национального предательства".

Цель последних - внесение раскола в азербайджанское общество. Любым путём. Здесь не брезгуют ничем и никем, включая тех интеллектуально близких к булгаковскому Шарикову персонажей, которые и тиражируют подготовленную для них ложь и чушь.

В этих условиях, на мой взгляд, особая ответственность ложится на тех, кто представляет собой отряд ответственных, уважаемых, стоящих на позициях государственности журналистов. Но хочу напомнить: мы уже одержали победу в информационной войне с Арменией и мировым армянством. Одержим победу и в этом противостоянии - не только ввиду своего колоссального интеллектуального превосходства над теми, кто согласился играть роль "сливных бачков" для врагов Азербайджана, но и потому, что мы искренне любим свою Родину.