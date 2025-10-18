Ученые рассказали о влиянии свинца на эволюцию человека

Свинец воздействует на человека уже более 2 млн лет. Ученые полагают, что этот металл мог повлиять на развитие мозга, поведение и даже способность говорить. Новое исследование показало: различия в генах могли помочь homo sapiens выжить там, где неандертальцы не смогли.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в журнале Popular Science.

Как отмечают авторы, свинец до сих пор остается одной из главных угроз для здоровья. По данным за 2021 год, от его воздействия умерло более 1,5 млн человек. Металл по-прежнему используется в производстве автомобильных аккумуляторов, керамики, косметики и может попадать в питьевую воду из-за старых труб. Несмотря на меры защиты, свинец продолжает негативно влиять на организм, особенно на детей, замедляя их развитие и снижая способности к обучению.

Долгое время считалось, что проблема свинца появилась только с началом промышленной эпохи. Однако международная группа ученых изучила 51 зуб - принадлежавший homo sapiens, неандертальцам и древним приматам - и обнаружила следы свинца, сформировавшиеся еще в детстве. Это значит, что контакт с токсичным металлом существовал миллион лет назад.

Чтобы понять, как свинец влиял на мозг, исследователи использовали лабораторные модели - так называемые мозговые органоиды, выращенные из стволовых клеток. Они сравнили две версии гена NOVA1, который отвечает за развитие нервной системы: современную и древнюю. Выяснилось, что в органоидах с древней версией свинец сильнее нарушал работу нейронов в участках мозга, отвечающих за речь и язык. У современных людей это воздействие оказалось менее выраженным.

"Наши исследования переписывают историю воздействия свинца и показывают, что взаимодействие генов и окружающей среды формировало нас миллионы лет", - рассказал руководитель Исследовательской группы геоархеологии и археометрии (GARG) Университета Южного Креста в Австралии Рено Джоаннес-Бойо.