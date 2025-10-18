https://news.day.az/officialchronicle/1789076.html В Астане состоится второе заседание азербайджано-казахстанского Высшего межгосударственного совета В Астане состоится второе заседание азербайджано-казахстанского Высшего межгосударственного совета. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сообщил Президент Ильхам Алиев в интервью агентству "Казинформ".
Отметив важность проведения Высшего межгосударственного совета, первое заседание которого состоялось в прошлом году во время государственного визита Президента Казахстана в Азербайджан, глава государства сказал: "В ходе предстоящего второго заседания в Астане будут обсуждены дальнейшие перспективы взаимовыгодного сотрудничества и шаги по выводу азербайджано-казахстанских отношений на новый уровень".
