В Вашингтоне состоялась презентация азербайджанских келагаи

В честь 34-й годовщины восстановления независимости Азербайджанской Республики в Центре искусства Катцен Американского университета, расположенного в Вашингтоне, состоялось мероприятие, посвященное искусству создания келагаи.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие было организовано при содействии посольства Азербайджанской Республики в Соединенных Штатах Америки, Министерства культуры и Азербайджанского национального музея ковра.

В рамках мероприятия были представлены 10 исторических и современных образцов кялагаи из коллекции Азербайджанского национального музея ковра, а также традиционные доски с орнаментами, используемые при их изготовлении, шелк-сырец и др.

В ходе мероприятия был показан специальный видеоролик об искусстве келагаи, и состоялась презентация издания на эту тему.

В официальной части мероприятия выступил посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим. Он отметил, что примерно 30 лет назад, когда Азербайджан восстановил свою независимость, немногие знали о нашей стране, однако сегодня Азербайджан находится в центре ряда глобальных процессов. Посол подчеркнул взаимосвязь фактора независимости, келагаи и всех наших национальных ценностей.

Директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова сообщила, что в 2014 году искусство келагаи было включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. По ее словам, келагаи - это не просто красивый предмет женского гардероба или образец прикладного искусства, а глубокая философия, принадлежащая нашему народу. Келагаи является хранителем памяти, передаваемой из поколения в поколение. Амина Меликова отметила, что коллекция Азербайджанского национального музея ковра впервые представлена в Вашингтоне, и подчеркнула, что экспонируются редчайшие традиционные келагаи конца XVIII, XIX и начала XX веков.

Американский ученый Пол Тейлор отметил, что келагаи имеет большое значение для Азербайджана и его национальной идентичности. По его словам, после 1991 года эта символика стала еще более важной для Азербайджана. Ученый подчеркнул, что символы и мотивы кялагаи исследуются в современных произведениях искусства различными способами, однако в англоязычном мире об этом мало знают. Поэтому, как он добавил, он написал статью о келагаи для журнала Hali для того, чтобы привлечь больше внимания к этой теме.

В художественной части мероприятия была представлена сольная музыкальная программа заслуженной артистки Азербайджана, пианистки Наргиз Алияровой. В концерте прозвучали произведение Узеира Гаджибейли "Джанги", "Фантазия" Лалы Джафаровой, написанная на темы музыкальной комедии Узеира Гаджибейли "О олмасын, бу олсун", "Царица красавиц" и "Танец Айши" из балета Кара Караева "Семь красавиц", "Танец страстной девушки" из балета "Тропою грома", "Баллада о Родине" Фаика Суджаддинова, а также любимая азербайджанская народная песня "Сары гялин".