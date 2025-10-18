Сегодня День восстановления независимости Азербайджана

Сегодня в Азербайджане отмечается День восстановления независимости.

Как сообщает Day.Az, 18 октября 1991 года Верховный совет принял Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики".

В Конституционном акте содержалась ссылка на Декларацию независимости от 28 мая 1918 года и декларацию Верховного совета Азербайджанской Республики "О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики" от 30 августа 1991 года, было закреплено, что Азербайджанская Республика является преемницей Азербайджанской Демократической Республики.

18 октября 2025 года исполняется 34 года со дня восстановления независимости Азербайджанской Республики.

Азербайджанский народ в начале прошлого века создал независимую республику, а в 1991 году Азербайджанская Республика восстановила свою независимость как преемница Азербайджанской Демократической Республики.

Азербайджанский народ в четвертый раз после 1991 года отмечает этот праздник как народ-победитель, восстановивший свою территориальную целостность.

В мае 1992 года Милли Меджлисом был утвержден Государственный гимн Азербайджанской Республики (музыка Узеира Гаджибейли, слова Ахмеда Джавада), вскоре после этого - Государственный герб, на щите которого на фоне цветов Государственного флага имеется изображение восьмиконечной звезды с языками пламени в центре.

На пленарном заседании парламента Азербайджана 15 октября 2021 года был принят новый закон "О Дне независимости". В этот же день Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О Дне независимости".

С утверждением закона 18 октября - День государственной независимости был переименован в День восстановления независимости.

День восстановления независимости - рабочий день, который ежегодно отмечается как праздник.