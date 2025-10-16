Маск назвал необходимое для колонизации Марса число людей

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что для успешной колонизации Марса нужно не менее 100 тысяч добровольцев.

Как передает Day.Az, об этом он заявил в своем X.

Глава SpaceX отреагировал на замечание редактора издания ArsTechnica Эрика Бергера, который заявил, что не уверен в успехе корабля Starship. Однако Бергер заметил, что Starship - единственный космический корабль, который имеет шансы отправить людей далеко за пределы Земли. Маск в ответ заявил, что ему "ясна" дорожная карта колонизации других планет и очевиден успех Starship.

Также миллиардер заявил, что для достижения хорошего результата нужно не просто разово отправить людей на Марс, а обеспечить им возможность автономно жить и развиваться. Илон Маск назвал минимальное количество добровольцев, которые могут основать колонию на другой планете и выжить - 100 тысяч человек.

Кроме того, с Земли придется отправить не менее 1 миллиона тонн полезного груза. "Нужно сделать так, чтобы сообщество Марса могло расти, даже если по какой-либо причине корабли снабжения с Земли перестанут прибывать", - заявил популяризатор космических полетов. Маск заметил, что это - критический порог миссии, который необходимо будет преодолеть.