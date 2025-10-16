https://news.day.az/world/1788697.html ХАМАС пригрозили полной ликвидацией Президент США Дональд Трамп пригрозил палестинскому движению ХАМАС полной ликвидацией. Как передает Day.Az, об этом он написал в социальной сети The Truth Social. "Если ХАМАС продолжит убивать людей в Газе - чего не предусматривало соглашение - у нас не останется иного выбора, кроме как войти и убить их.
Как передает Day.Az, об этом он написал в социальной сети The Truth Social.
"Если ХАМАС продолжит убивать людей в Газе - чего не предусматривало соглашение - у нас не останется иного выбора, кроме как войти и убить их. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!", - говорится в публикации Трампа.
Напомним, что лидеры США, Турции, Катара и Египта на полях международного Саммита по установлению мира на Ближнем Востоке подписали 13 октября в Шарм-эш-Шейхе итоговое соглашение о прекращении огня в Секторе Газа.
