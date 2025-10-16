Стало известно, когда ЕС может запустить антидроновую систему

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Кaja Каллас предлагает реализовать европейскую систему борьбы с беспилотниками к концу 2027 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе, представляя "Дорожную карту оборонной готовности 2030", пишет "Интерфакс".

Она отметила, что окончательное введение в эксплуатацию новой системы борьбы с дронами может быть осуществлено уже к концу 2027 года. Все это будет сделано в тесном сотрудничестве с НАТО, подчеркнула она.

"Каждое государство-член должно инвестировать в системы борьбы с беспилотниками и их возможностями поражать наземные цели," - отметила представитель Евросоюза.

Она считает, что совместный проект "Восточный дозор" должен собрать воедино все возможности для защиты Евросоюза. Сюда входят системы борьбы с дронами, а также наземная и противовоздушная оборона, морская безопасность и пограничный контроль.