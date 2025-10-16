https://news.day.az/society/1788623.html

Прошли похороны народного артиста Рамиза Гулиева

Состоялись похороны народного артиста Рамиза Гулиева. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, церемония прощания с покойным прошла в Международном центре мугама. Народный артист был похоронен во II Аллее почётного захоронения. Отметим, что народный артист, тарист Рамиз Гулиев скончался в возрасте 78 лет.