https://news.day.az/society/1788623.html Прошли похороны народного артиста Рамиза Гулиева Состоялись похороны народного артиста Рамиза Гулиева. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, церемония прощания с покойным прошла в Международном центре мугама. Народный артист был похоронен во II Аллее почётного захоронения. Отметим, что народный артист, тарист Рамиз Гулиев скончался в возрасте 78 лет.
Прошли похороны народного артиста Рамиза Гулиева
Состоялись похороны народного артиста Рамиза Гулиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, церемония прощания с покойным прошла в Международном центре мугама.
Народный артист был похоронен во II Аллее почётного захоронения.
Отметим, что народный артист, тарист Рамиз Гулиев скончался в возрасте 78 лет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре