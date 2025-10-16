Apple серьезно прокачает одну из камер iPhone 18 Pro

Грядущие модели iPhone 18 Pro получат существенное обновление основной камеры, которая впервые будет оснащена механизмом переменной диафрагмы. Эта функция, как сообщается, появится эксклюзивно в версиях Pro и Pro Max, дополняя уже существующие ультраширокоугольный и телеобъектив. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Переменная диафрагма позволяет камере регулировать количество света, попадающего на сенсор. В условиях недостаточной освещенности механизм сможет расширять отверстие для захвата большего количества света, тогда как при ярком освещении диафрагма будет сужаться, предотвращая переэкспонирование снимков. Кроме того, эта технология предоставит пользователям расширенный контроль над глубиной резкости, позволяя более тонко настраивать размытие фона относительно основного объекта.

Apple, по всей видимости, активно продвигает планы по внедрению данной технологии в будущие смартфоны и уже ведет переговоры с поставщиками комплектующих. Ожидается, что сам модуль камеры будет производиться силами LG Innotech и Foxconn, в то время как необходимые актуаторы для регулировки диафрагмы изготовят китайские компании Luxshare ICT и Sunny Optical.

До этого момента Apple никогда не использовала переменные диафрагмы в своих смартфонах. Основные камеры моделей от iPhone 14 Pro до iPhone 17 Pro оснащены фиксированной диафрагмой ƒ/1.78, которая всегда остается полностью открытой. Стоит отметить, что Samsung ранее экспериментировала с этой функцией на своих моделях Galaxy S9 и S10 в 2018 и 2019 годах, однако отказалась от нее с 2020 года из-за удорожания и усложнения конструкции корпуса.