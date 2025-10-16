https://news.day.az/society/1788559.html Новые назначения в Военной прокуратуре Азербайджана В Военной прокуратуре Азербайджанской Республики произведены новые назначения. Как передает Day.Az, приказом военного прокурора, генерал-майора юстиции Бахруза Ахмедова на должность старшего помощника военного прокурора республики назначен полковник юстиции Вагиф Исмаилов.
Кроме того, заместитель военного прокурора Шамкира, полковник-лейтенант юстиции Азер Мехтиев освобожден от занимаемой должности и назначен на должность старшего прокурора Управления по защите государственного обвинения.
Следователь по особо важным делам Следственного управления, майор юстиции Эльхан Саламзаде назначен заместителем военного прокурора Шамкира.
