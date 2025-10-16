Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Франции

16 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в Азербайджане Софи Лагут.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, посол вручила главе государства свои верительные грамоты.

Напомнив о встрече с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Копенгагене, Президент Ильхам Алиев отметил, что в результате этой встречи вопросы, вызывавшие недопонимание между двумя странами, остались в прошлом. Подчеркнув, что в двусторонней повестке дня начался новый период, глава государства коснулся важности восстановления и развития, прежде всего, межличностных и деловых контактов, сотрудничества в культурной, гуманитарной областях.

Посол в свою очередь отметила, что в отношениях между Азербайджаном и Францией открылась новая страница, и сказала, что приложит усилия для развития двусторонних связей.

На встрече было затронуто успешное развитие отношений между Азербайджаном и Францией в различных областях, в том числе в сфере высоких технологий и аэрокосмической отрасли. Была подчеркнута важность возобновления деятельности Межправительственной комиссии, отмечены связи между городами-побратимами, обсуждены вопросы организации взаимных визитов бизнес-делегаций и участия французских компаний в различных проектах.

Было отмечено успешное партнерство Азербайджана и Франции в энергетической сфере, в этом контексте подчеркнута важность сотрудничества нашей страны с компанией Total.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений во многих областях, подчеркнута важность продолжения сотрудничества.