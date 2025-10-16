Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле

Администрация президента США Дональд Трампа разрешила ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле в рамках усиления кампании против лидера страны Николаса Мадуро.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, оно было дано на фоне того, как военные США уже разрабатывают варианты для президента Трампа, включая возможные удары внутри самой Венесуэлы.

Газета отмечает, что масштаб наращивания военной мощи США в регионе значителен: в настоящее время там находится 10 000 американских военнослужащих, восемь кораблей и одна подводная лодка. Военные США уже нанесли несколько ударов по гражданским судам у побережья Венесуэлы, которые, по утверждению администрации, перевозили наркотики.