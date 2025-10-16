Впервые в Баку будет представлено уникальное цирковое шоу Hologram

С 17 октября по 30 ноября на сцене Circus Sea Breeze состоится премьера, объединяющая искусство и технологии в едином пространстве света, музыки и визуальных эффектов. Это современное цирковое шоу, где привычные жанры обретают новое звучание.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в программе зрителей ждут выступления артистов разных направлений: жонглёров, акробатов, эквилибристов и комиков. Каждый номер создан так, чтобы передать энергию движения и гармонию между человеком и пространством. Среди представлений - воздушные акробаты на полотнах и кольцах, технически сложный номер на стульях, синхронное акробатическое квартетное выступление, шоу на роликах и визуально выразительные трансформации.

Кульминацией вечера станет The Hologram Circus Show - постановка, где животные и фантастические образы оживают с помощью 7D-графики. Это первый подобный формат в Азербайджане, позволяющий зрителям ощутить сочетание реальности и иллюзии.

Музыка, вокальные фрагменты и световое оформление создают атмосферу, в которой все элементы шоу гармонично дополняют друг друга. The Hologram Circus Show приглашает зрителей взглянуть на цирковое искусство через призму современных технологий и почувствовать магию, рождающуюся на границе возможного.

