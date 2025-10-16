Протесты в Перу переросли в столкновения

В столице Перу Лиме начались протесты, которые быстро переросли в столкновения с полицией.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Протестующие недовольны утверждением Конгрессом 38-летнего Хосе Хери президентом страны.

Представляем вашему вниманию данные видео: