Протесты в Перу переросли в столкновения - ВИДЕО
В столице Перу Лиме начались протесты, которые быстро переросли в столкновения с полицией.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Протестующие недовольны утверждением Конгрессом 38-летнего Хосе Хери президентом страны.
Представляем вашему вниманию данные видео:
