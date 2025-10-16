Хорошая новость для жителей Хырдалана - запускается новый автобусный маршрут
С 17 октября начинает работу экспресс-маршрут E2, который обеспечит быстрые и комфортные поездки из города Хырдалан до бакинской станции метро"20 Января".
Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), остановки нового экспресс-маршрута будут расположены по следующим адресам:
- управление водоканала Абшеронского района;
- проспект Гейдара Алиева, жилой комплекс AAAF;
- проспект Гейдара Алиева, жилой комплекс Kristal Abşeron;
- культурный центр Абшеронского района;
- средняя школа №11 города Хырдалан;
- станция метро "20 Января";
- улица Ровшана Джафарова (круговая развязка "3-й микрорайон").
Автобусы по данному маршруту будут курсировать с 06:00 до 23:00 с интервалом движения 8-10 минут. Оплата проезда будет осуществляться в безналичной форме, стоимость поездки составит 0,60 маната.
