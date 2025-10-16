TCL тоже обвинили в отсутствии квантовых точек в её QLED-телевизорах

В начале месяца в США был подан коллективный иск против Hisense USA, авторы которого обвинили компанию в том, что она вводит в заблуждение потребителей, рекламируя свои QLED-телевизоры как устройства, использующие технологию квантовых точек. Теперь же аналогичные обвинения последовали в адрес ещё одного производителя телевизоров в лице компании TCL.

Квантовые точки представляют собой наночастицы полупроводниковых материалов, например селенида кадмия или фосфида индия, диаметром 2-10 нм. От их размера зависит длина волны пропускаемого света, а поведение под воздействием электромагнитного излучения подчиняется законам квантовой механики. За счёт этого QLED-панели обеспечивают более широкий цветовой охват и более высокую яркость, чем обычные LED-экраны.

Hisense и TCL обвиняются в том, что квантовые точки в производимых ими QLED-телевизорах либо отсутствуют полностью, либо присутствуют в столь малом количестве, что не оказывают какого-либо влияния на качество изображения. Против североамериканского подразделения TCL подал иск калифорниец Стефан Херрик (Stephan Herrick). Он купил 55-дюймовый QLED-телевизор TCL Q651G на Amazon в прошлом году, полагая, что телевизор с технологией квантовых точек обеспечит более высокое качество изображения и насыщенные цвета.

Однако покупка не оправдала ожидания, и, изучив спецификации устройства, Херрик пришёл к выводу, что квантовых точек либо нет совсем в купленном им телевизоре, либо их слишком мало, чтобы как-то повлиять на качество изображения. В своём иске Херрик утверждает, что если бы он и другие потребители знали об упомянутой особенности телевизоров TCL, то они не заплатили бы слишком высокую цену или же вообще не стали бы их покупать.

"TCL совершает мошеннические действия с целью обмануть потребителей. Из-за этой практики владельцы QLED-телевизоров TCL понесли убытки, заплатив неоправданно высокую цену", - сказано в заявлении Херрика.

На Восточном побережье аналогичный иск против Hisense подал житель Нью-Йорка Роберт Мациос (Robert Macioce). Он приобрёл 43-дюймовый QLED-телевизор Hisense в магазине Best Buy в ноябре 2023 года. Мациос утверждает, что производитель вводит покупателей в заблуждение, рекламируя свои телевизоры как устройства, использующие квантовые точки. Автор иска уверен, что в телевизорах либо полностью отсутствуют квантовые точки, либо их так мало, что они не влияют на качество изображения.

Авторы исков обвиняют TCL и Hisense в обмане, поскольку, по их мнению, потребителей обманом заставили заплатить большую сумму за телевизоры, которые на деле не отвечают заявленным характеристикам. Отметим также, что аналогичный иск к TCL в Южной Корее подала местная компания Hansol Chemical, которая провела независимые испытания нескольких моделей QLED-телевизоров TCL, показавшие отсутствие в них ключевых элементов квантовых точек, таких как индий и кадмий. Hansol подала жалобу в Комиссию по справедливой торговле Южной Кореи, в ответ на что TCL опубликовала результаты своих тестов, утверждая, что телевизоры компании содержат упомянутые в жалобе материалы, в том числе 4 мг кадмия на килограмм. По мнению экспертов, этот показатель настолько мал, что его использование вряд ли могло повлиять на качество изображения.

По итогам рассмотрения исков TCL и Hisense могут ждать не только штрафы, но и серьёзный репутационный ущерб. Если истцы добьются успеха в суде, компаниям, возможно, придётся выплатить компенсации пострадавшим покупателям и пересмотреть стратегию продвижения своих продуктов на рынке.

