На одной из рек России появились сотни ледяных кругов

На реке Назас в Кемеровской области появились сотни ледяных кругов. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Синоптики говорят, что для региона это редкость.

"Блинчатый лёд" возник из-за перепадов температур и снегопадов.

