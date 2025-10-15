https://news.day.az/world/1788400.html На одной из рек России появились сотни ледяных кругов - ВИДЕО На реке Назас в Кемеровской области появились сотни ледяных кругов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Синоптики говорят, что для региона это редкость. "Блинчатый лёд" возник из-за перепадов температур и снегопадов. Представляем вашему вниманию данное видео:
