На одной из рек России появились сотни ледяных кругов - ВИДЕО

На реке Назас в Кемеровской области появились сотни ледяных кругов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Синоптики говорят, что для региона это редкость. "Блинчатый лёд" возник из-за перепадов температур и снегопадов. Представляем вашему вниманию данное видео: