У летевшего из Европы самолета Boeing в небе отказал автопилот

У летевшего из Европы в Индию самолета авиакомпании Air India в небе отказал автопилот. Об этом сообщает Business Insider (BI), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что инцидент произошел 9 октября на рейсе из Вены в Нью-Дели. Примерно на полпути пилоты Boeing 787 сменили курс в сторону Дубая и посадили там воздушное судно.

На следующий день президент Федерации пилотов Индии Чаранвир Сингх Рандхава написал министру гражданской авиации страны письмо, выразив обеспокоенность произошедшим. Он заявил, что у лайнера возникли серьезные технические проблемы, из-за которых система автопилота "внезапно отказала".

"Мы высоко ценим мастерство пилотов, которые смогли безопасно долететь до Дубая ночью, несмотря на ограничения в системе автоматизации", - подчеркнул Сингх.