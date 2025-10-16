https://news.day.az/society/1788608.html

На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Завтра на магистральных дорогах будет ограничена видимость. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Национальная служба гидрометеорологии. Отмечается, что 17 октября в связи с дождливой и туманной погодой на автомобильных магистралях видимость ожидается в пределах 300-800 метров.