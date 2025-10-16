На дорогах ухудшится видимость

Завтра на магистральных дорогах будет ограничена видимость.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Национальная служба гидрометеорологии.

Отмечается, что 17 октября в связи с дождливой и туманной погодой на автомобильных магистралях видимость ожидается в пределах 300-800 метров.