https://news.day.az/unusual/1788383.html Эффектная суперъячейковая гроза в США - ВИДЕО В Сети опубликованы кадры эффектной суперъячейковой грозы, породившей разрушительный шквал до 40 м/с в городе Темпе, США, штат Аризона. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Эффектная суперъячейковая гроза в США - ВИДЕО
В Сети опубликованы кадры эффектной суперъячейковой грозы, породившей разрушительный шквал до 40 м/с в городе Темпе, США, штат Аризона.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре