Эффектная суперъячейковая гроза в США

В Сети опубликованы кадры эффектной суперъячейковой грозы, породившей разрушительный шквал до 40 м/с в городе Темпе, США, штат Аризона.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.