В бакинском поселке обнаружен боеприпас

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение об обнаружении боеприпаса на территории поселка Балаханы Сабунчинского района города Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия был направлен саперный отряд Службы спасения особого риска МЧС.

При осмотре места происшествия было установлено, что обнаруженный боеприпас представляет собой один артиллерийский снаряд БР-365 85 мм калибра.

Боеприпас был изъят специалистами оперативной группы Службы специального риска МЧС для последующего обезвреживания.