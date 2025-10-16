https://news.day.az/society/1788514.html В бакинском поселке обнаружен боеприпас - ФОТО На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение об обнаружении боеприпаса на территории поселка Балаханы Сабунчинского района города Баку. Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия был направлен саперный отряд Службы спасения особого риска МЧС.
В бакинском поселке обнаружен боеприпас - ФОТО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение об обнаружении боеприпаса на территории поселка Балаханы Сабунчинского района города Баку.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия был направлен саперный отряд Службы спасения особого риска МЧС.
При осмотре места происшествия было установлено, что обнаруженный боеприпас представляет собой один артиллерийский снаряд БР-365 85 мм калибра.
Боеприпас был изъят специалистами оперативной группы Службы специального риска МЧС для последующего обезвреживания.
