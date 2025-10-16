Prezident İlham Əliyev bütün Qafqazın şərəfini qorudu

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bütün Qafqazın şərəfini qorudu.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Gürcüstanın sabiq Prezidenti Mixail Saakaşvili bunu öz sosial şəbəkə hesabında yazıb.

"Əslində, İlham Əliyev Rusiya ilə münasibətlərdə bütün Qafqazın şərəfini qorudu və başqalarına nümunə göstərdi. Təsadüfi deyil ki, əvvəllər Qərbdə Azərbaycandan uzaq duranlar indi növbədə dayanaraq bu ölkənin Prezidentinə hörmətlərini bildirirlər",- deyə o yazıb.