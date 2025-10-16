https://news.day.az/azerinews/1788527.html Prezident İlham Əliyev bütün Qafqazın şərəfini qorudu - Saakaşvili Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bütün Qafqazın şərəfini qorudu. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Gürcüstanın sabiq Prezidenti Mixail Saakaşvili bunu öz sosial şəbəkə hesabında yazıb. "Əslində, İlham Əliyev Rusiya ilə münasibətlərdə bütün Qafqazın şərəfini qorudu və başqalarına nümunə göstərdi.
