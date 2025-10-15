Президент США Дональд Трамп пригрозил Испании торговыми санкциями, включая пошлины, заявив, что он недоволен ее отказом увеличить расходы на оборону до 5%, и назвал этот шаг неуважением к НАТО.

Как сообщает Day.Az, "Я очень недоволен Испанией. Это единственная страна, которая не увеличила свой показатель до 5%... поэтому я недоволен Испанией", - заявил Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

"Я подумал о том, чтобы наказать их торговыми пошлинами за то, что они сделали, и думаю, что я могу это сделать", - добавил Трамп, пишет Reuters.

Президент США неоднократно подталкивал членов НАТО к увеличению расходов на собственную оборону и ставил под сомнение готовность Вашингтона прийти на помощь тем членам альянса, которые тратят недостаточно. На прошлой неделе, встречаясь с президентом Финляндии, он заявил, что НАТО следует рассмотреть возможность исключения Испании из альянса в связи с ее отказом принять новые обязательства.

"Испания является надежным членом альянса и в настоящее время имеет 3 тыс. военнослужащих, находящихся в составе НАТО", - заявил в среду министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, отвечая на вопрос о комментариях Дональда Трампа.

"Нет никаких сомнений в приверженности Испании и ее вкладе в (трансатлантическую) безопасность", - заявил он журналистам во время визита в Ханчжоу, Китай.

Ссылаясь на серьезную угрозу, исходящую от России после войны с Украиной, члены НАТО утверждают, что их прежние обязательства по расходам в размере 2% от ВВП уже недостаточны.

Испания стала единственным членом альянса из 32 стран, не взявшим на себя обязательство увеличить военные расходы до 5% ВВП.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в последний момент добился освобождения от уплаты налогов, заявив, что Испания потратит лишь до 2,1%, что он назвал "достаточным и реалистичным".