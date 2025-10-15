В ООН заявили о росте числа голодающих на фоне сокращения гумпомощи

Почти 14 миллионов человек в Афганистане, Демократической Республике Конго, Гаити, Сомали, Южном Судане и Судане рискуют столкнуться с серьезным голодом из-за сокращения глобальной гуманитарной помощи.

Как сообщает Day.Az, об этом предупредила в среду Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП).

США - крупнейший донор ВПП - сократили свою иностранную помощь, и другие крупные страны также осуществили или объявили о сокращениях гуманитарной помощи.

"Финансирование ВПП ООН никогда не было столь сложным. Организация ожидает получить на 40% меньше средств в 2025 году, в результате чего прогнозируемый бюджет составит 6,4 млрд долларов США по сравнению с 10 млрд долларов США в 2024 году", - сообщило агентство.

В докладе ВПП ООН под названием "Мост жизни под угрозой" содержится предупреждение о том, что сокращение продовольственной помощи может подтолкнуть 13,7 млн человек из состояния "кризиса" в состояние "чрезвычайной ситуации", что на один шаг ближе к голоду по пятибалльной международной шкале голода.

"Разрыв между тем, что ВПП ООН должна сделать, и тем, что мы можем себе позволить, никогда не был таким большим. Мы рискуем потерять десятилетия прогресса в борьбе с голодом", - заявила исполнительный директор ВПП ООН Синди Маккейн.