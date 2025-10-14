Состоялся спуск на воду самоподъемной буровой установки "Нептун"
Состоялась торжественная церемония, посвященная завершению работ по модернизации самоподъемной буровой установки "Нептун", предназначенной для бурения первой оценочной скважины на южном крыле месторождения Умид, и спуска установки в море.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие руководство SOCAR, Nobel Upstream, азербайджанского филиала операционной компании Umid Babek Operating Company (UBOC), а также Caspian Oilfield Services (COS) и других компаний-партнеров, предоставляющих сервисные услуги.
Бурение подводной оценочной скважины на южном крыле месторождения Умид с использованием установки "Нептун" запланировано на октябрь текущего года. Бурение подводной оценочной скважины с помощью самоподъемной плавучей буровой установки станет первым в истории SOCAR. При этом данная скважина станет самой глубокой скважиной, пробуренной на месторождении Умид на сегодня. Проектная глубина скважины составляет 7067 метров. Ожидается, что срок завершения бурения скважины и ее передачи для начала испытаний составит около 10 месяцев.
Следует отметить, что по состоянию на 1 сентября 2025 года в рамках первой фазы разработки месторождения Умид добыто 12,3 млрд кубометров газа и 1,8 млн тонн конденсата.
