https://news.day.az/world/1788000.html В Газу прибыли освобождённые Израилем палестинцы - ВИДЕО В Газу прибыла часть освобождённых Израилем палестинцев. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Cообщается о двух тысячах человек. На видео подготовка встречи и въезд автобусов.
В Газу прибыли освобождённые Израилем палестинцы - ВИДЕО
В Газу прибыла часть освобождённых Израилем палестинцев.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сообщается о двух тысячах человек.
На видео подготовка встречи и въезд автобусов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре