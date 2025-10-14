https://news.day.az/world/1788062.html Кадры полярного сияния в различных странах - ФОТО Благодаря магнитной буре, которая произошла минувшей ночью, в разных странах удалось увидеть яркое и завораживающее полярное сияние. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это природное явление привлекло внимание не только любителей астрономии, но и многих обычных людей, которые смогли насладиться редкой красотой неба.
Благодаря магнитной буре, которая произошла минувшей ночью, в разных странах удалось увидеть яркое и завораживающее полярное сияние.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Это природное явление привлекло внимание не только любителей астрономии, но и многих обычных людей, которые смогли насладиться редкой красотой неба.
Яркие волны света танцевали над горизонтом, создавая незабываемое зрелище.
