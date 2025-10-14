Кадры полярного сияния в различных странах

Благодаря магнитной буре, которая произошла минувшей ночью, в разных странах удалось увидеть яркое и завораживающее полярное сияние.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Это природное явление привлекло внимание не только любителей астрономии, но и многих обычных людей, которые смогли насладиться редкой красотой неба.

Яркие волны света танцевали над горизонтом, создавая незабываемое зрелище.