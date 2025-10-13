Когда завершится строительство ж/д станции "Дярнягюль"?

До конца этого года планируется завершить строительство железнодорожной станции "Дярнягюль".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в рамках проекта, реализуемого Закрытым акционерным обществом "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), предусмотрено создание современной инфраструктуры, соответствующей международным стандартам обслуживания пассажиров.

Отмечается, что в текущем году был восстановлен маршрут Баку-Балакен-Баку. Кроме того, с 15 июня в целях расширения внутренних транспортных направлений линия Баку-Агстафа была продлена до Газаха, где впервые начали курсировать современные поезда.

10 мая 2025 года состоялось открытие железнодорожного и автовокзального комплекса Агдама, а 30 августа - спустя 32 года - были возобновлены пассажирские перевозки по маршруту Баку-Агдам-Баку.

С 28 сентября 2025 года, с целью повышения транспортной доступности регионов, впервые запущены внутрирегиональные пассажирские рейсы. Современные электропоезда обслуживают пассажиров по маршруту Гянджа-Мингячевир-Агстафа дважды в день.

В текущем году также были усовершенствованы возможности путешествий по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии. С 15 сентября оптимизировано расписание движения поездов: число рейсов в будние дни увеличено с 92 до 104. На сегодняшний день ежедневный пассажиропоток по кольцевой линии превышает 42 тысячи человек.