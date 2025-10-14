Алятская СЭЗ становится платформой для создания современных производств - Самед Баширли
Алятская свободная экономическая зона создает большие возможности для формирования современных производственных объектов в Азербайджане.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trendd, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Самед Баширли на церемонии открытия 7-го Диалога по целям устойчивого развития на тему "Инвестиции в образование для устойчивого развития Азербайджана".
Он отметил, что усложнение экономической структуры экономики имеет особое значение в стратегии развития Азербайджана.
"Отличия экономик заключаются в степени их сложности. Сложность - это производство продукции, требующей наличие широкого спектра знаний и навыков.
Созданная в Азербайджане промышленная зона выступает в качестве особого института, необходимого для привлечения высококвалифицированных специалистов, особенно кадров в ненефтяной сектор".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре