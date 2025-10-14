В этих частях Баку парковка станет платной

В Баку организованы новые парковочные зоны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), платные парковки созданы и введены в эксплуатацию для водителей на проспектах Гусейна Джавида и Ататюрка, а также на улицах 2-й фонтан, 1-я улица Яшыл Ада, Сеид Джафар Пишевери, Ландау, Гасан бека Зардаби, Наджаф бека Везирова, Агададаша Гурбанова, братьев Мардановых, Диларе Гадирбейовой и Адила Мамедова.

В ближайшие дни парковочные зоны будут открыты также на улицах Дадаш Бюнядзаде, Йени Ясамал, Мохаммеда Хиябани, Бахруза Нуриева, Нахчиванского, Ширина Мирзоева, Месхети Гянджеви, Мехди Аббасова, Бекира Чобанзаде и Эдхема Оруджалиева. На улицах, где уже нанесена разметка, установят соответствующие дорожные знаки.

При этом в районах, где спрос на парковку низкий, продолжается организация бесплатных парковочных мест. Так, на улицах Иззета Набиева, Шовгияра Абдуллаева, Халил Рза Улутюрка и Алескера Гаибова создана необходимая инфраструктура, позволяющая водителям бесплатно оставлять автомобили.