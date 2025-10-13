https://news.day.az/sport/1787848.html Азербайджанский судья получила новое назначение от УЕФА Фарида Лютфалиева получила назначение от УЕФА. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АФФА, азербайджанский судья Фарида Лютфалиева обслужит три матча отборочного этапа чемпионата Европы среди девушек до 17 лет в группе B.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АФФА, азербайджанский судья Фарида Лютфалиева обслужит три матча отборочного этапа чемпионата Европы среди девушек до 17 лет в группе B.
17 октября Лютфалиева назначена главным арбитром матча Греция - Албания, 20 октября - резервным судьей встречи Эстония - Албания, а 23 октября - главным арбитром матча Албания - Израиль. Другая азербайджанская судья, Севда Нуриева, во всех трех матчах будет выполнять функции помощника главного арбитра.
Отметим, что все игры пройдут на стадионе Elbasan в одноименном городе Албании.
