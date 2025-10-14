В Баку стартовала 30-я юбилейная Каспийская строительная неделя - ФОТО
В Баку стартовала 30-я юбилейная Каспийская строительная неделя.
Как сообщает Day.Az, в рамках мероприятия пройдут 5-я Международная выставка по восстановлению, реконструкции и развитию Карабаха Rebuild Karabakh, 30-я юбилейная Азербайджанская международная строительная выставка BakuBuild, 17-я Международная выставка "Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны" Aquatherm Baku, 4-я Каспийская международная выставка индустрии пластмасс и полимеров Plastex Caspian, а также 13-я Каспийская международная выставка "Дорожная инфраструктура и общественный транспорт" Road&Traffic, которая пройдет параллельно с этими выставками.
Мероприятие, в котором примут участие представители государственных структур, продлится 3 дня.
Новость обновляется
