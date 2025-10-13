https://news.day.az/world/1787709.html Самолет Трампа приземлился в Израиле - ВИДЕО Президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль. Как передает Day.Az, кадры посадки самолета американского лидера опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Самолет Трампа приземлился в Израиле - ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль.
Как передает Day.Az, кадры посадки самолета американского лидера опубликованы в Телеграм.
В Израиле Трамп примет участие в подписании мирных договоренностей.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре