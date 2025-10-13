Самолет Трампа приземлился в Израиле

Президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль.

Как передает Day.Az, кадры посадки самолета американского лидера опубликованы в Телеграм.

В Израиле Трамп примет участие в подписании мирных договоренностей. 

