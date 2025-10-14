Сборная Азербайджана проиграла Украине

В рамках IV тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года в европейской зоне состоялся матч Украина - Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, встреча прошла на стадионе Юзефа Пилсудского в польском городе Краков, где сборная Украины одержала победу над сборной Азербайджана со счётом 2:1.

Голы в составе украинской команды забили Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.

Виталий Миколенко отметился автоголом.