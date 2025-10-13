Дорожная полиция обратилась к водителям

- не паркуйтесь в этих местах - ФОТО

В связи с обращениями граждан по фактам паркования транспортных средств на пешеходных тротуарах продолжаются профилактические мероприятия.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, в ходе очередного рейда в Ясамальском районе Баку с водителями, припарковавшимися на тротуарах, были проведены разъяснительные беседы.

Было отмечено, что припаркованные на тротуарах автомобили вынуждают пешеходов выходить на проезжую часть, что создает реальную угрозу их жизни и здоровью.

"Еще раз обращаем внимание водителей на необходимость строго соблюдать правила паркования и стоянки. Паркование на пешеходных тротуарах является не только нарушением закона, но и проявлением водительской безответственности", - говорится в сообщении.

Мероприятия будут продолжены.