Азербайджанские дзюдоисты завоевали четыре медали на Гран-при в Лиме

В Лиме, столице Перу, стартовал турнир Гран-при по дзюдо.

Как сообщает Day.Az, в первый день соревнований азербайджанские спортсмены завоевали одну серебряную и три бронзовые медали.

Кёнуль Алиева (-48 кг) выиграла бронзу, победив португалку Катарину Косто по очкам ваза-ари в матче за третье место.

Серебряную медаль завоевал Ахмед Юсифов (-48 кг), уступив в финале израильтянину Ишаку Ашпису (0:1).

Бронзовые медали также завоевали Руслан Пашаев (-66 кг), победивший бразильца Роберта Лиму, и Рашад Елкиев (-66 кг), одолевший украинца Никиту Голобородько.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила первый день турнира с четырьмя медалями - одной серебряной и тремя бронзовыми.