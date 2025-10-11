В Азербайджане построят около 20 новых школ

В Азербайджане начаты работы по строительству новых школьных зданий.

Как сообщает Day.Az, по всей республике планируется возвести 2 здания дошкольных учреждений и 17 зданий средних школ, а также установить 2 модульные школы.

В частности, будут подготовлены проектно-сметные документы для технического и естественно-научного лицея имени Низами Гянджеви в городе Сумгайыт, рассчитанного на 1152 учащихся.

Кроме того, документация будет разработана для:

школы № 27 в Сумгайыте на 1416 мест,

школы в селе Хаджалыбей (Хачмазский район) на 360 мест,

школы в селе Дызахлы (Габалинский район) на 360 мест,

школы в селе Ясаб (Гусарский район) на 264 места,

школы имени Хафиза Аскерова в поселке Гузанлы (Агдамский район) на 720 мест,

школы имени Х.Мамедова в селе Хырмандалы (Масаллинский район) на 792 места,

школы имени Н.Аллахвердиева в селе Ситалчай (Хызинский район) на 180 мест,

школы № 42 в Гяндже на 360 мест,

школы в селе Имамгулукенд (Гусарский район) на 432 места,

школы № 2 в селе Гараджаллы (Уджарский район) на 432 места,

школы имени Г.Джафарова в селе Хунанлар (Товузский район) на 264 места,

школы в селе Йолчубейли (Сабирабадский район) на 528 мест,

школы № 1 в городе Барда на 528 мест,

школы в селе Хаджибадалли (Агджабединский район) на 624 места,

школы имени В.Гулиева № 6 в городе Гаджгабул на 432 места,

школы имени Рамиза Аббасова № 4 в Бейлаганском районе на 432 места.

Также будут подготовлены проектно-сметные документы для строительства двух модульных средних школ по 90 мест в селах Хазра и Гаратоба Гусарского района, а также детских садов на 40 мест в населенных пунктах Гилязи и Ени Яшма Хызинского района.

Управление капитального строительства и снабжения на хозрасчетной основе при Министерстве науки и образования Азербайджана приступило к соответствующей подготовительной работе.

Министерство прогнозирует, что подготовка проектно-сметной документации по указанным объектам обойдется примерно в 2,8 миллиона манатов.