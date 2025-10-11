https://news.day.az/world/1787497.html Байден начал проходить курс лечения от рака Бывший президент США Джо Байден начал новый этап лечения в связи с раком предстательной железы, который был диагностирован в мае. Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в субботу NBC News. Байден проходит курс лучевой терапии и принимает гормональные препараты.
