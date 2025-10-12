Совершен прорыв в разработке лекарства от рака

Ученые из Массачусетского университета разработали новый тип наночастиц, которые резко усиливают действие противораковых вакцин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, разработка описана в Cell Reports Medicine (CRM).

Созданные липидные наночастицы несут два "сигнала тревоги" для иммунной системы - агонисты путей STING и TLR4. Такая комбинация позволила активировать ключевые иммунные клетки, увеличить выработку интерферонов и в несколько раз повысить эффективность вакцинации в опытах на мышах. После введения препарата организм животных не только уничтожал опухоли, но и сохранял иммунную память, предотвращая повторное развитие болезни.

Новая технология работает как универсальная платформа: ее можно "настроить" под разные типы рака, включая меланому, рак поджелудочной железы и тройной негативный рак молочной железы. По словам авторов, следующий шаг - проверка безопасности и подготовка к клиническим испытаниям на людях.