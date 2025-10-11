https://news.day.az/politics/1787442.html Начался визит участников международной конференции в Зангилан - ФОТО Начался визит в Зангилан участников международной конференции на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести". Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, участники конференции посетили памятник "Зафар" в центре села Агалы.
Также они ознакомились с условиями, созданными в селе Агалы для возвращения населения.
Следует отметить, что вчера участники конференции посетили место массового захоронения, обнаруженное на территории села Баллыгая Агдеринского района, и ознакомились с Шушинской тюрьмой, где в период оккупации содержались азербайджанские пленные.
Новость обновляется
