В Ыгдыре состоялась международная конференция на тему эпоса «Деде Горгуд»

В Ыгдырском университете Турции состоялась международная конференция на тему эпоса "Деде Горгуд".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, инициатива проведения мероприятия была поддержана генеральным консульством Азербайджана в Ыгдыре, "Домом Азербайджана в Ыгдыре", а также руководством Ыгдырского университета и Нахчыванского государственного университета.

Участники конференции дали научную оценку значимости знаменитого произведения, по праву включенного в список культурного наследия тюркского мира.

В обсуждениях, в числе прочих, приняли участие генконсул Азербайджана Замин Алиев, губернатор провинции Ыгдыр Эрджан Туран, ректоры Ыгдырского университета и Нахчыванского государственного университета Экрем Гюрел и Эльбрус Исаев.

Открывший обсуждения губернатор Ыгдыра Э. Туран назвал эпос "Деде Горгуд" "культурным кодом" тюрков-огузов.

"Само название Ыгдыр восходит к одному из огузских племен. Ценности, которые проповедуют сказания и песни эпоса, не теряют значимости по сегодняшний день", - сказал он, отметив, что путь к усилению тюркских народов пролегает через единство и сплоченность.

Э. Туран назвал тесное взаимодействие и диалог Президентов Турции и Азербайджана "гарантией мира и стабильности в регионе".

О значимости эпоса "Деде Горгуд" рассказал участникам конференции и ректор Ыгдырского университета Э. Гюрел.

По его словам, идеи, заложенные в эпосе, отражают отношение и взгляды тюрков на семью и общество, являются носителями коллективного гласа тюркского мира. "Я искренне верю, что итоги нынешней конференции с участием известных ученых из Турции и Азербайджана станут стимулом для новых успешных начинаний во многих областях, включая литературу, историю, языкознание, искусство и социологию", - отметил он.

Ректор Нахчыванского государственного университета Э. Исаев подчеркнул, что "Деде Горгуд" является уникальным наследием, которое объединяет тюркский мир.

Он призвал молодежь всесторонне изучать и ценить знаменитый эпос, выдержавший экзамен временем.

Генконсул Азербайджана З. Алиев акцентировал внимание на признании эпоса "Деде Горгуд" произведением международного масштаба, отметив, что данное произведение по праву является предметом гордости тюркского мира.

"Деде Горгуд" - это не просто литературное произведение, а один из важнейших элементов нашего наследия и национальной идентичности. Эпос проповедует ценности, подчеркивает значимость единства тюрков", - подчеркнул дипломат, напомнив, что эпос включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

"Факт международного признания эпоса налагает на нас ответственность. Общие исторические и культурные корни турецкого и азербайджанского народов делают нас частью одной семьи", - отметил он.

По словам же руководителя "Дома Азербайджана в Ыгдыре" Зии Закира Аджара, не только в Азербайджане, но и Турции из поколения в поколение изучали эпос "Деде Горгуд": "Это произведение хорошо знакомо жителям нашей страны, в том числе населению Ыгдыра. Основные опоры, формирующие национальную идентичность тюрков - семья, любовь к земле, мужество, гостеприимство, уважение к старшим, забота о младших - все это можно найти на страницах "Деде Горгуда".

Он также призвал молодежь всесторонне изучать эпос, подчеркнув, что "тот, кто не знает своей истории, не имеет будущего".

Присутствующим был представлен видеоролик, посвященный 75-летию почетного гостя международной конференции, ректора Азербайджанского университета языков, профессора Кямала Абдуллы.

Конференция продолжила работу в двух сессиях с участием ученых из Азербайджана и Турции.