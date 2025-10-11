Азербайджан и Россия: общего больше, чем проблем

Автор: Лейла Таривердиева

Саммит СНГ, прошедший в Душанбе, помимо прочих моментов, доказал одну очень важную вещь: страны бывшего Союза являются естественными партнерами. Естественное партнерство способно обходить рифы и возвращаться на прежний курс даже без особых усилий сторон.

Тема российско-азербайджанских отношений продолжает оставаться среди главных в повестке Евразии. После встречи двух лидеров в Душанбе, думается, многие облегченно вздохнули. Потому что связка Азербайджан-Россия очень важна для евразийского пространства.

Говоря о евразийском пространстве, мы в данном случае подразумеваем не Европу и не Ближний Восток, а более ограниченную географию, в которой расположены страны, связанные друг с другом тем самым традиционным партнерством. Связка Баку-Москва важна и с политической, и с экономической точек зрения.

Азербайджан и Армения это естественные партнеры. Лучшее доказательство тому - товарооборот, растущий на фоне углубления общей напряженности. В августе в Астрахани прошло 23-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Он нее сторонники восстановления отношений ждали какого-то прорыва. И прорыв, можно сказать, произошел - на встрече стороны были представлены обширными делегациями, что говорило о наличии большого взаимного интереса, на который не повлияли негативные вспышки в двусторонних отношениях. Пока на пространстве пропаганды и в околополитических кругах говорили о "санкциях" против азербайджанского импорта и экспорта в Азербайджан, показатели спокойно нарастали. Пожалуй, эти показатели являются главным свидетельством того, что на самом деле отношения, казавшиеся со стороны трещащими по швам, не особо отклонились от традиционного курса. Будь это не так, стороны не преминули бы обменяться экономическими ударами.

На сегодня на долю России приходится 10 процентов от общего внешнеторгового оборота Азербайджана, то есть РФ является основным торговым партнером нашей страны. И этот показатель столь высок не потому, что Азербайджану, как утверждали крикуны из российского пропагандистского пула, некуда деваться. Мировой рынок огромен, и Азербайджан не находится в изоляции от него. Но российский рынок для него более комфортен, более традиционен и более выгоден, так как снимает проблемы с логистикой и со взаимопониманием. У наших стран действительно много общего, и отрицать это невозможно. Опять же возвращаемся к тому, о чем сказали выше: Азербайджан и Россия - естественные партнеры.

Согласно данным Госкомтаможни, за январь-июль 2025 года объем взаимного товарооборота между Азербайджаном и Россией составил около 3 миллиардов долларов, что на более чем 19 процентов выше аналогичного показателя прошлого года. Предвидя возражения, подчеркнем: это не результат реэкспорта, не следствие обхода антироссийских санкций, а расширение сотрудничества в традиционных для двух стран сферах. К сожалению, рост экспорта в Россию у нас пока что сильно отстает от импорта российской продукции, но это дело поправимое.

Так что экономические отношения от разногласий последних месяцев не пострадали. Наверное, потому, что не зависят от пропаганды. В отличие от общественно-политического поля.

Общественно-политическое поле пострадало от этих процессов более всего. Эмоции порой зашкаливали по обе стороны. Но более всего, конечно, отличилась российская пропагандистская прослойка, всегда выступавшая против Азербайджана. Справедливые требования Баку касательно крушения самолета AZAL были восприняты как объявление войны, и многие годы обслуживавшие армянские интересы деятели снова замелькали в эфире. Можно понять глупые высказывания каких-то бабулек, к которым почему-то особенно часто обращались за мнением по поводу Азербайджана некоторые российские каналы. Эти люди не осведомлены о реальном положении вещей, потому что верят тому же Соловьеву. Они и подумать не могут, что Соловьев или какая-то другая говорящая голова призывают к СВО против Азербайджана, не спросив мнения Кремля. Что же касается самих пропагандистов, нанесших очень серьезный урон настроениям в обществах двух стран, то они прекрасно знали суть дела и действовали сознательно. Их болтовня убедила определенные слои российского общества, что во всех бедах России виноваты азербайджанцы, нас же заставила всерьез задуматься о судьбе наших соотечественников в РФ.

Нельзя отрицать, что у российско-азербайджанской напряженности были болельщики и на стороне. За это время находились желающие "поддержать" Баку, но эту "поддержку" он дипломатично отклонял. Баку никогда не присоединялся к кампаниям травли и не собирался сам инициировать такую кампанию. Хотя это было бы несложно, учитывая сегодняшние проблемы России на международной арене. Требования о признании российской стороной ответственности за крушение самолета и гибель людей, обращение Азербайджана в соответствующие авиационные международные структуры не были поиском "группы поддержки". Мы просто хотели добиться справедливости в то время, как с российской стороны слышались странные версии и аргументы.

В отличие от естественности партнерства, противостояние Баку и Москвы было неестественным и беспокоило обе стороны. Помнится, в период конфронтации некоторые российские эксперты и западные аналитики пытались трактовать ситуацию как якобы желание Азербайджана взять западный курс. Мол, Баку затеял ссору с целью кому-то понравиться. Находились те, кто верил в эту чушь. В основном это были те, кто был абсолютно не в теме и не имел никакого представления о принципах политики официального Баку.

Хорошо то, что хорошо кончается. Теперь нужно шаг за шагом, без эмоций восстанавливать то, что было потеряно за восемь месяцев. Два лидера в Душанбе уже сумели это сделать. Об этом говорило нескрываемое дружеское расположение, которое демонстрировали и Президент Ильхам Алиев, и Президент Владимир Путин. Барьер был преодолен, конечно, не стихийно, а после честных и откровенных заявлений российского лидера. Иногда именно способность признать ошибки и сделать шаг навстречу говорит о настоящей силе. Извинение - это не слабость, а проявление зрелости, справедливости и уверенности в собственных позициях. Такое поведение не унижает, а, наоборот, укрепляет доверие между партнёрами и открывает путь к взаимному уважению. Эта искренность сразу сбросила тяжелый груз с плеч и у российской, и у азербайджанской стороны.

Следующим шагом должно стать прекращение в России нелицеприятных действий против граждан Азербайджана и граждан России азербайджанской национальности. В последние несколько месяцев эти действия приобрели тревожный характер, и мы надеемся, что силы, пытающиеся воспользоваться ситуацией для решения собственных задач, будут поставлены руководством России на место. Азербайджанцы в России должны жить так же спокойно, как русские живут в Азербайджане. Граждане Азербайджана, отправляющиеся в РФ по делам, на учебу или на работу, должны чувствовать себя такими же защищенными российскими законами, как свободно и комфортно чувствуют себя российские граждане в Азербайджане. Мы аплодируем обычным россиянам, которые, несмотря на оголтелую пропаганду, продолжали и продолжают ехать в Азербайджан. Достаточно выйти в центр Баку, чтобы убедиться, что статистика роста потока российских туристов в Азербайджан не врет.

Люди не стали бы ехать в гости к "врагам". Они знают, что едут к друзьям. Азербайджан и Россия всегда были друзьями и, надеемся, останутся таковыми и в будущем.